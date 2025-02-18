Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşmeler sonrası diplomasi trafiğini sürdürüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDA KALICI BARIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye’nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti.