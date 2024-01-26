Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyeliği ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor...

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsveç'in NATO üyeliği ele alındı

Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

"Memnuniyet duyuyorum"

Stoltenberg, X sosyal medya hesabından Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.

Resmi Gazete'de yayınlandı

İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin protokol Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yayınlanmıştı.

Resmi Gazete’de yer alan milletlerarası andlaşmayla ekinde yayımlanan protokole göre; protokolün yürürlüğe girmesiyle NATO Genel Sekreteri protokole taraf ülkeler adına NATO'ya katılımı için İsveç'e davette bulunacak.