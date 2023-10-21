Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Filistin - İsrail arasındaki çatışmaları durdurmak için görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları, İletişim Başkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı.

ensonhaber.com

İsrail - Filistin arasındaki çatışmalar, 7 Ekim sabahından bu yana aralıksız devam ediyor...

Gazze'yi abluka altına alan ve halka yardım gelmesine bile engel olan İsrail, savaş suçu işleyerek geçtiğimiz günlerde bir hastaneyi bombaladı.

Binlerce masumu öldüren ve hastanelerde yaralı olanların tedavi olmalarına müsaade etmeyen İsrail'in durması için, tüm dünya sesini çıkarmaya başladı.

Çatışmaların başından beri arabulucu olan ve Filistin'deki masumların korunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan - Stoltenberg görüşmesi

Diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı

Cunhurbaşkanı Erdoğan'ın Jens Stoltenberg ile olan görüşmesine dair detayları Twitter hesabından paylaşan İletişim Başkanlığı şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmelerin diğer ayağı: Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmeden önce, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile atılacak adımları konuştu

Diplomasi trafiği oldukça yoğun olan Cumhurbaşkanı, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de telefonda görüştü.

Yine İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye dair atılavak adımların konuşulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze’de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Ölü sayısı artmaya devam ediyor

7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 15'inci gününde Gazze'deki toplam can kaybı 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki 550 aileye yönelik katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 3 bin 353 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında olup henüz çıkarılmamış çok sayıda kurban var. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'i çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor."

İsrail'in saldırılarında sağlık ekiplerini de doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar sağlık ekiplerinden 51 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı." bilgisi verildi.