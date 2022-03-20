Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Kritik toplantıda Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda Türkiye'nin yürüttüğü yoğun mekik diplomasisini anlatacak.

Belçika'nın başkent Brüksel'deki NATO Karargahı, olağanüstü toplantıda askeri ittifaka üye ülkelerin liderlerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'e gidecek.

ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİNİ ANLATACAK

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına ilişkin diplomatik girişimler çerçevesinde dünya liderlerini Ankara'da ağırlayan, ayrıca telefon diplomasisi de yürüten Erdoğan, NATO'daki toplantıda Türkiye'nin ateşkes konusundaki çözüm önerilerini liderlere aktaracak.

Bu kapsamda Erdoğan, 23-24 Mart'ta Brüksel'de kritik temaslarda bulunacak. Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde devam eden savaşla ilgili tavrı, Erdoğan tarafından dile getirilecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Öte yandan Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında diğer ülkelerin liderleriyle ikili görüşme formatında bir araya gelmesi bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ARDINDAN YOĞUN MEKİK DİPLOMASİSİ

Türkiye, Moskova-Kiev hattında silahların susturulması için girişimlerini yoğun bir mekik diplomasisi ile sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Rusya hem de Ukrayna'da iki ülkeden mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki NATO müttefiki olarak, ayrıntılı fikir teatisinde bulunduklarına dikkati çekmişti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı da buluşacağız." diye konuşmuştu.

RUS VE UKRAYNALI BAKANLAR ANTALYA'DA GÖRÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmış, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba, Bakan Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda Antalya'da bir araya gelmişti.

İSTANBUL VE ANKARA ÖNERİSİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'nın devlet başkanları Vladimir Putin ile Vladimir Zelensky'nin katılımıyla yapılacak olası zirvenin adresi için İstanbul ve Ankara'yı önerdi.