Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Brüksel'e gidecek

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede birçok ülkenin lideriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne katılmak üzere kente gidecek.

NATO üyesi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya gündemindeki meseleleri de ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbaşa görüşme yapacağı isimler arasında ABD Başkanı Biden, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yer alıyor.

FRANSA VE HOLLANDA'YLA DA GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde NATO'daki ittifakın yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

İKİ LİDER İLK DEFA BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK HASSASİYETETİNE SAYGI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.

Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.​​​​​​​

NATO'NUN AFGANİSTAN'DAKİ KONUMU

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.