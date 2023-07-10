Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’e ulaştı.

AA

NATO ülkelerinin liderleri yeniden bir araya geliyor.

10-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere yola çıktı.

Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Vilnius Havalimanı'na iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.

Ardından Erdoğan, başkentte konaklayacağı otele giriş yaptı.

Ele alınacak konular

Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Zirvede, terörizm başta olmak üzere, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

İlk görüşme 17.30'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Buradaki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başlayacak.

Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la Türkiye saati ile 17.30’da üçlü görüşme yapacak.

Basına kapalı ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak.

Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.