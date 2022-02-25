Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun daha kararlı adım atması gerekirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı verdiği tepkileri eleştirdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine yerini savaşa bıraktı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın birçok bölgesine girmesiyle halkın bir kısmı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı; bir kısmı ise sığınaklara kapandı.

Yaşananlar üzerine peş peşe tepkiler gelirken; Ukrayna'nın yanında olduklarını belirten AB ile NATO da ekonomik yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak kınama açıklamaları yaptı.

AB ve NATO'nun, tüm uyarılara rağmen hamlesinden vazgeçmeyen Rusya'ya yönelik tepkileri ise dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ELEŞTİRDİ

Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını kılan ve ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutumlar üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın çok açık ve net olduğunu söyledi.

"ANCA NASİHAT ÇEKİYORLAR"

Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetlerin ciddi, kararlı bir duruş sergilemediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veyahut da attığınız bir adam var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO Zirvesi'nde 'Bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız' bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir adeta Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı, şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO Zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi. Ama hala bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabii Zelenski'nin de ifadesiyle 'Sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar.' dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun daha kararlı adım atması gerekirdi



"NATO DAHA KARARLI BİR ADIM ATMALIYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi'ne de değinerek "Her şeyden önce tabii yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek herhalde doğru olmaz. Saat 17.00'de toplantımızı yapacağız ve bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Onların da kanaatlerinin yanında, bizim bugüne kadar NATO'nun tavrı ile alakalı tavrımız çok net, açıktı. Yani sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda, belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek, biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız." dedi.

"TAHLİYELER İÇİN HER TÜRLÜ ADIM ATILIYOR"

Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili konuşurken, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklama yaptığını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Tabii hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar ve bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat etmek suretiyle iletişimi kurmaları konusunda açıklamalarımızı yaptık." diye konuştu.