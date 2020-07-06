Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazabayev ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı NurSultan Nazabayev ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE KONUŞULDU

İki ülke ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile koronavirüs'e karşı ortak mücadele konuları da görüşmede ele alındı.