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Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 103 emekli amiral tarafından yayımlanan 'Montrö' bildirisi sonrası önemli bir açıklama yapma kararı aldı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?