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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 15:22
- Güncelleme : 05.04.2021 - 15:28
Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekliyor.
Türkiye büyük bir merakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında
ULUSA SESLENİŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İletişim Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıya ilişki açıklama yapması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEDEN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 103 emekli amiralin yaptığı bildiriye ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00'da emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlık edecek.