Necip Fazıl Ödülleri programında konuşan Erdoğan, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.

Bu ödüllerin zorbalara karşı açılmış bir bayrak olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Necip Fazıl ödülleriyle zorbaların konforu bozulmuş, al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır." dedi.

"ALTTA KALANIN CANININ ÇIKTIĞI BİR SİSTEM YARATTILAR"

Erdoğan açıklamalarının devamında, "Altta kalanın canının çıktığı bir sistem yarattılar, Afrika bu konuda hor görüldü, sömürgeleştirildi. Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek yürüttüğü mücadele bu düzenin değişmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu VİDEO

"ZORBALARIN KONFORU BOZULMUŞ, TEZGAHLARI DAĞILMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programdaki açıklamaları şöyle:

"Üstad'ın aziz hatırasına hürmeten 2014 yılında başlattığımız Necip Fazıl Ödülleri'nde 8. seneyi geride bırakıyoruz. Üstad yılmadı, korkmadı, korkutulamadı. Çünkü o bir dava insanıydı. Üstad vefatının üzerinden geçen 38 yıla rağmen eserleriyle mücadelesiyle asil duruşlarıyla bizlere rehberlik etmeye devam ediyor.

Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan zorbalara karşı açılmış bir bayraktır. Necip Fazıl ödülleriyle zorbaların konforu bozulmuş, al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Necip Fazıl Ödülleri Türkiye Merkezli düşünme sürecine de önemli katkılar yapmaktadır.





"İLİM KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KATKI SAĞLAYAN HERKES BU ÜLKEYE HİZMETTE BULUNMAKTADIR"

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Her yıl titiz bir çalışmayla kültür ve edebiyat dünyamızın mümtaz isimlerini tescil eden ödül jürimize teşekkür ediyorum.

Değişim ile yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. Modernleşme ile beraber insanın çevresine bakış açısı değişti. Altta kalanın canının çıktığı bir sistem yarattılar, Afrika bu konuda hor görüldü, sömürgeleştirildi.

Sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen düzenin değişmesi için Türkiye olarak mücadele ediyoruz. İnsanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz.

Fikir ve yazı hayatının her alanında özgün, nitelikli ve coşkun ırmak gibi akan eserler vermiştir. Davası için çalıştı, ter döktü gerektiğinde bedel ödedi. Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle şiirleri tiyatroları denemeleriyle gençlere umut aşıladı.

Terörün şiddetin ve batıya öykünmenin kol gezdiği dönemde Üstad sadece varlığı ile koca bir neslin kaybolup gitmesine engel oldu. Gençlerin okumasından araştırmasından medeniyet değerlerine sahip çıkmasından mutlu olmuştur. Biz de her sene Üstad'ın bu hayalini en azından edebiyat alanında gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz.



KİMLER ÖDÜL ALDI?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ



