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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü

    IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.02.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 17:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

    KÜLLİYE'DE BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

    Kabule ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan'ın Külliye'de Barzani ile bir araya geldiği kaydedildi.

    Görüşmede, bölgesel meselelerin masada olduğu belirtiliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü #1


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