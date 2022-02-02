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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi.
- AA & Ensonhaber
- 02.02.2022 - 17:41
- Güncelleme : 02.02.2022 - 17:44
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
KÜLLİYE'DE BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ
Kabule ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan'ın Külliye'de Barzani ile bir araya geldiği kaydedildi.
Görüşmede, bölgesel meselelerin masada olduğu belirtiliyor.