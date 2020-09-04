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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

    Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelen Neçirvan Barzani, Ankara'ya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 14:36
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    rak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'de.

    Beraberindeki heyetle ülkemize gelen Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

    PKK İLE ORTAK MÜCADELE

    Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani yi kabul etti #1

    BARZANİ BEŞTEPE'DE

    Neçirvan Barzani, bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Neçirvan Barzani, bölgesel konuları ele aldı.

    Erdoğan ile Barzani arasında yapılan görüşmeye ait fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani yi kabul etti #2

    BAĞDAT'TA MACRON-BARZANİ GÖRÜŞMESİ

    Bilindiği üzere Barzani önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. Görüşme Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani yi kabul etti #3

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