Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelen Neçirvan Barzani, Ankara'ya geldi.

rak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'de.

Beraberindeki heyetle ülkemize gelen Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

PKK İLE ORTAK MÜCADELE

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" dedi.

BARZANİ BEŞTEPE'DE

Neçirvan Barzani, bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Neçirvan Barzani, bölgesel konuları ele aldı.

Erdoğan ile Barzani arasında yapılan görüşmeye ait fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

BAĞDAT'TA MACRON-BARZANİ GÖRÜŞMESİ

Bilindiği üzere Barzani önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. Görüşme Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilmişti.