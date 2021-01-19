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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrine gitti.
    • AA
    • 19.01.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 14:01
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

    Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkezefendi Mezarlığı'na gitti.

    NECMETTİN ERBAKAN'IN KABRİNE ZİYARET

    Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi'deki kabrini ziyaret eden Erdoğan, kabir başında dua etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan ın kabrini ziyaret etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan ın kabrini ziyaret etti #2

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