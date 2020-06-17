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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Öğretmeni andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Öğretmeni andı

PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın şehadet yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Erdoğan, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.