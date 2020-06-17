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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Öğretmeni andı
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 17:46
Tunceli'de görev yaparken PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve henüz 8 aylık öğretmenken şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın ölümünün üzerinden 3 yıl geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Öğretmen ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Erdoğan, "Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum.
"KANI YERDE KALMAYACAK"
Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."