Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile görüştü

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Nepal Başbakanı Sharma Oli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR KONUŞULDU

Telefon görüşmesinde, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nepal arasındaki iktisadi ve ticari iş birliği başta olmak üzere, her alanda ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye’de huzurun tesisi için yoğun diplomasi yürüttüğünü, Gazze’de yeniden başlayan İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için de aralıksız çalıştığını belirtti.