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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:25
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

    Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ardından iki ülke ilişkileri, yukarı yönlü bir ivme ile seyretmeye devam ediyor.

    İsrail ile normalleşme sürecinde ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılmasının ardından Tel Aviv'den, Ankara'ya üst üste kritik ziyaretler yapıldı.

    Bu normalleşme sürecinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

    Netanyahu terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

    Barışa olan katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti

    Binyamin Netanyahu ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden dolayı tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

    Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü #1


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