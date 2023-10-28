Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'a terörist diyen siyasilere tepki: Yazıklar olsun! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi’nde konuşuyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul, Gazze'nin sesi olmak için Büyük Filistin Mitingi'ne akın etti.

Vatandaşlar alanı doldururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu terörü ile Hamas terörü aynı şeydir" diyen Meral Akşener'e yanıt verdi.

"Yazıklar olsun!"

Cumhurbaşkanı, şu cümleleri aktardı;

Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristse Hamas'ta teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir bundan bi haber olan bedhahlar talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenler iyi düşünmesi lazım. Bugün burada yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın inşallah.

"Gazze'yi uzakta çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor"

Bizim ve bizden önceki kuşağın gençliği dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin yaşadığı acıları takip etmekle, anlatmakla, telkin etmekle geçti. Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor.

"Hamas terör örgütü değildir dedim, İsrail çok rahatsız oldu"

Hiç şüphe yok ki Türkiye tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, medeniyetiyle büyük bir devlettir. Aynı zamanda Türkiye sahip olduğu tüm vasıflarından yana asla bitmeyecek büyük tehditlerin, büyük projelerin hedefinde bir ülkedir. Ülkemizin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında ve hatta bunların ötesinde yaşanan hiç bir hadisenin çıkan hiç bir krizin, kurulan hiç bir ittifakın Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığını bilin. Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk. Bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. Ve inşallah ne diyoruz, biz buna iman etmişiz, buna imanımız var. Galip olan sadece Allah'tır.

"Hamas bir terör örgütü değil mücahitler grubudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubudur ifadelerini aktardığı konuşmasında ise şu cümleleri aktarmıştı;