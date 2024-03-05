Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail apaçık bir soykırım uyguluyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Filistin'in yanında durmaya devam edeceklerini, Netanyahu ve soykırıma ortak olanların, her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka vereceklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den beri yürüttüğü soykırım devam ederken, ateşkes ve barış çabalarına yönelik Türkiye'nin kararlı adımları da sürüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslar amacıyla Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la basın toplantısı düzenledi.

"Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle apaçık soykırım uygulanıyor"

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..



7 Ekim'den bu yana masum insanlara karşı İsrail'in saldırılar sonucunda 32 bin Filistinli şehit oldu, 72 binden fazla kişi yaralandı. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Filistinli günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. İsrail, Gazze halkını sadece açlık ve susuzlukla değil, masum insanların tepelerine bomba yağdırarak da vahşice katlediyor. Tam 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz.



Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu'nun gözü dönmüş yönetimi Filistinlilere apaçık soykırım uygulanmaktadır. Filistin halkına ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

"İsrail, kardeşlerimizi öldürmeyi sürdürüyor"

Netanyahu ve cinayet ortakları her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir. Türkiye olarak bunun için çalışmaya tüm kapıları zorlamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. 26 Şubat'ta Adalet Divanı'nda meselenin çeşitli yönlerine ilişkin tutumumuzu beyan ettik. İsrail Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanmaktadır. Alınan ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail yönetimi kadın çocuk demeden kardeşlerimizi öldürmeyi sürdürmektedir.

"Türkiye'nin Filistin halkına olan güçlü desteği bellidir"

İsrail'in bu şımarıklığının ve hukuk tanımaz tavrının en büyük sebebi Batılı güçlerin holokosttaki günahlarından dolayı İsrail'e verdikleri destektir. Elbette burada İslam dünyasının vahdet olamamasının büyük payı vardır. Türkiye'nin Filistin halkına olan güçlü desteği bellidir. Yaptığımız her görüşme, her yurt dışı ziyaretimizde işgal edilmiş topraklardaki İsrail saldırıları gündemimizin ilk sırasında yer almıştır. 900'den fazla hasta ve refakatçiyi tedavi için Türkiye'ye getirdik. Gazze'de sahra hastanesi kurulması için çalışmalarımız devam ediyor.

"Adil çözüm olmazsa, Ortadoğu'da barış olamaz"

İsrail'in yalan ve iftira ile ajansı itibarsız hale getirmeye yönelik propagandalarına prim verilmemeli, ajansın mevcudiyetine halel getirilmemelidir. İsrail-Filistin meselesine adil çözüm bulunmadığı takdirde Ortadoğu'da barışın olamayacağı iyice anlaşılmıştır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen Filistin devletinin tesis edilmesi gerekir.



Sorunun taraflarına da yardımcı olacak şekilde tüm ilgili devletlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Her geçen gün artan işgal uygulamaların amacı sahada emrivakiler oluşturmak suretiyle iki devletli çözüm vizyonunu baltalamaktır. Topraklara çöken, çalan gaspçıların eylemleri çözümün önündeki en büyük engellerden biridir.

"İsrail zulmüne verilecek en güzel cevaplardan biri Filistinliler arasında birliktir"