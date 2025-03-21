Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan program kapsamında geçtiğimiz dakikalarda Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.
Nevruz ateşini yakmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıdaki yoğun kalabalıkla selamlaştı.
NEVRUZ ATEŞİNİ YAKTI
Kalabalıkla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de Nevruz ateşini yaktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Nevruz ateşini yaktıktan sonra, ateşin üzerinden atladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dakikalarda Kürşad Zorlu eşlik etti.
ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK
İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye'ye dair önemli mesajlar vermesi de bekleniyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış