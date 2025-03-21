Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Günü Anma Programı'nda

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Nevruz Günü Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı.

Nevruz ateşini yaktıktan sonra üzerinden de atlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde kendisini bekleyen Haliç Kongre Merkezi'ndeki kalabalığa hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda kendisine yapılan tezahüratlar eşliğinde kürsüye geldi.

"NEVRUZ HEYECANIMIZA ORTAK OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Aziz İstanbullular, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.



Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in gönüllerimizi mesut ve mesrur eden, kalplerimize huzur veren bu manevi ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.



Sizlerin vasıtasıyla 85 milyon vatandaşımız ve tüm Türk dünyası ile birlikte yurt dışındaki kardeşlerimize, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamındaki dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Türk dünyasının dört bir köşesinde Nevruz coşkusunu paylaşan tüm soydaşlarımıza ülkem ve milletim adına muhabbetlerimi iletiyorum.



Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızın yanı sıra Türksoy Genel Sekreterliğini, Dünya Etnospor Konfederasyonunu kutluyor Nevruz heyecanımıza ortak olduğunuz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum.

"21 MART KARDEŞLİĞİN BAYRAMI OLSUN"

Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.

Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum.

Rabbimden Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na sağlıkla, huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum. Katliamlar, çatışmalar Ramazan'a gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze'de başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar yüreğimizi dağlıyor. Tüm imkanlarımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı artırdık. Uluslararası mahkemelerde mahkum edilmeleri için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.

Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Kendilerince haritalar çizenler sinsi emellerine ulaşamayacak. Barış, huzur, istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bize korku yakışmaz, o yüzden korkmayın Allah bizimledir.

Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor.