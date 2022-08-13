Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir'de katıldığı Hacı Bektaş Veli'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında "Alevi vatandaşlarımızın üzerinde oynamaya çalışan alçak oyunu bozacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorumdaki toplu açılış törenine katıldıktan sonra Neveşehir'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada "Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı"na katıldı.

Açıklamalarda bulunan Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin ölüm yıl dönümünü andı.

Konuşmasında Alevi Bektaşi vatandaşlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alevi Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adım ülkemizi bölmek olacaktır. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'yi anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasıda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm saldırıları inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum"

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perande, Ahi Evran, Mevlana, Seyid Mahmud Hayrani gibi hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.

Milletimiz en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbey, tevazu, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir.

Moğol istilasından Çanakkale savaşına, milli mücadeleden son 40 yıla damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm saldırıları bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum.





"Allah eyvallah kapısında döktüğün varsa doldur..."



Gönül Allah'ın göründüğü ve baktığı yerdir diyen hazreti hünkar başta olmak üzere erenlerin, gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuzu biliyoruz. Hazreti hünkarı rahmetle anarak ikrarımızı verelim.

Allah eyvallah kapısında döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür, yıktığın varsa kaldır, doğru gez, dost gönlünü incitme, yalan söyleme, kovu kollama, haram yeme, zina etme, elinle koymadığını alma, gözünle görmediğini söyleme, gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı dönenin canı, bu yol kıldan köprüdür geçemezsin, demirden leblebilidir çiğneyemezin, ateşten gömlektir giyemezsin, riya ile ibadet şirk ile taat olmaz, Allah eyvallah...





"Ayak bastığımız her yerde farkımızı ortaya koyuyoruz"



Milletimiz bu şuurla bize iki dünyada da saadet kapısını marifet nefsi silmek değil bilmektir diyerek gösteren hazreti hünkarın irfanını gittiği her yere taşımıştır.

Hazreti peygamberin emanetini korurken askerleriyle birlikte çekirge yiyerek hayatta kalan Fahrettin Paşa'ya bu cesareti ve azmi veren de aynı irfandır. Bugün de ayak bastığımız her yerde bu irfanın yol göstericiliğiyle farkımızı ortaya koyuyor, gönüller kazanıyor, kalıcı izler bırakıyoruz.





"Bektaş Efendi türbesinin restorasyon işlemini bitirerek tekrar ziyarete açıyoruz"



Vefatının 750. yıldönümü vesilesiyle 2021'i UNESCO ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş Yılı olarak değerlendirdik. Hazreti hünkarın 'gelin canlar bir olalım' çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık.

Hacı Bektaş-ı Veli dergahı Cumhuriyet'le birlikte diğer tüm benzeri kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan şehit Başbakan rahmetli Adnan Menderes'tir.

Bu külliye dört bir yandan gelen Hacı Bektaş dostlarının iştirakiyle tümüyle hizmete girmiştir. Hazreti hünkarın sevgi, saygı üzerine kurulmuştur yapımız, ta ezelden ebede açık durur kapımız sözüne uygun şekilde bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir.

Geçen sene Hacı Bektaş Veli'nin Sulucakarahöyük'te sofrasına oturduğu Kadıncık Ana evini restore edip ziyarete açmıştık. Bu yıl da onun mihmanı olan Bektaş Efendi türbesinin restorasyon işlemini bitirerek tekrar ziyarete açıyoruz. Muharrem orucu vesilesiyle Hüseyin Gazi Vakfı türbesiyle canlarla biraraya gelip Kerbela şehitlerimizi yadettik. Samimi muhabbet gerçekleştirdik.





"85 milyon vatandaşının tamamı aynı hak imkanlara sahiptir"



Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlığımız çalışma yapıyor.

İnşallah yakında neticelenecek. 8 cemevi ile ilgili toplu törenini yakında gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci sınıf, aynı hak imkanlara sahip mümtaz fertleridir.





"Aleviler üzerinde oynanmaya çalışan alçak oyunu bozacağız"

Mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten köken ve ideolojik farklılıklara kadar her türlü faaliyeti gösteriyorlar. Aslında neyi amaçladıklarını, süfleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Kimi Avrupa devletlerinin ülkemizde

Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adım ülkemizi bölmek olacaktır.

İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız.





"Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl"



Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır diyerek Hacı Bektaş Veli irfanı etrafında biraraya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.