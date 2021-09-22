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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret etti.
    • AA
    • 22.09.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 00:15
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Göbeklitepe Anıtı'nı gezdi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York ta Göbeklitepe Anıtı nı gezdi #1

    SERGİLENEN İKİNCİ ANTİK DÖNEM ANADOLU ESERİ OLDU

    Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu. BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York ta Göbeklitepe Anıtı nı gezdi #2

    YAKLAŞIK 2 AYDA YONTULDU

    Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York ta Göbeklitepe Anıtı nı gezdi #3

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