New York'ta Yeni Türkevi Binası açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BM BİNASININ TAM KARŞISINDA BÖYLE ÖNEMLİ BİR ESERİ HAYATA GEÇİRMEMİZ AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR"

"Türkiye, bu eserle birikimini, büyüklüğünü yansıttı. New York'ta muhteşem bir eseri tamamladık. Burası BM nezdindeki daimi temsilciliğimize ev sahibi yapacak. BM binasının tam karşısında böyle önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi Binası'nın açılışı töreninde VİDEO



"DAHA ADİL VE KAPSAYICI BİR KÜRESEL DÜZENİ SAVUNUYORUZ"

Küresel sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek daha adil ve kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Uluslararası alanda etkin rol üstlenerek daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

"2023'E GİDEN SÜREÇTE ULUSLARARASI TOPLUMDAKİ YERİMİZİN DE BİR YANSIMASI OLACAKTIR"

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Türkevi Binası VİDEO

