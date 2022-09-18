Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
370.496
0.63%
BTXN Coin
7.92
1.40%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı

    ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Manhattan bölgesinde yer alan Central Park'taki yürüyüşü sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
    • 18.09.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi temasları devam ediyor.

    Özbekistan’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni durağı ABD oldu.

    Dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere Şanghay Zirvesi'nin ardından TSİ 20.10'da bindiği özel uçakla ABD'ye ulaşan Erdoğan'a eşi ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

    Yoğun ilgi gördü

    Yolculuğun ardından New York’taki Türk Evi’ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

    Ardından genel kurul öncesi sabah saatlerinde kentteki Central Park'a gelen Erdoğan, burada yürüyüş yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ta yürüyüş yaptı #1

    Kent sakinleriyle sohbet etti

    Bu sırada karşılarında Başkan Erdoğan'ı gören yabancı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    AA'nın aktarımına göre; bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, gençlerle ve çiftlerle uzun süre sohbet etti.

    Öte yandan kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ta yürüyüş yaptı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ta yürüyüş yaptı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ta yürüyüş yaptı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ta yürüyüş yaptı #5


    Zonguldak'ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta kimliği çalınan adamın 23 yıldır bitmeyen çilesi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Bolu'da yolu şaşıran alkollü sürücü dereye uçtu
    3. Sayfa

    Bolu'da yolu şaşıran alkollü sürücü dereye uçtu

    Görüş Bildir