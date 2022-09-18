Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Manhattan bölgesinde yer alan Central Park'taki yürüyüşü sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi temasları devam ediyor.

Özbekistan’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni durağı ABD oldu.

Dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere Şanghay Zirvesi'nin ardından TSİ 20.10'da bindiği özel uçakla ABD'ye ulaşan Erdoğan'a eşi ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

Yoğun ilgi gördü

Yolculuğun ardından New York’taki Türk Evi’ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Ardından genel kurul öncesi sabah saatlerinde kentteki Central Park'a gelen Erdoğan, burada yürüyüş yaptı.

Kent sakinleriyle sohbet etti

Bu sırada karşılarında Başkan Erdoğan'ı gören yabancı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AA'nın aktarımına göre; bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, gençlerle ve çiftlerle uzun süre sohbet etti.

Öte yandan kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.