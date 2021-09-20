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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.09.2021 - 22:18
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 22:55
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu.

    ''TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK TEK BİR GENCİMİZ YOKTUR''

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında VİDEO

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