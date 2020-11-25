Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden kayyum atanıyor diyenlere cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, ülkede Kürt sorununun olmadığını belirten Erdoğan, kayyum atanmasına tepki gösterenlere seslendi.

"NİÇİN KAYYUM ATANIYOR DİYENLERE.."

Erdoğan, "Sorun varsa bunun sorumlusu benim ve bunu çözeceğiz dedim. Allah'a hamd olsun, bunları biz çözdük. Buradan tüm Doğu'ya sesleniyorum. Ulaşıma bakın. Oralar ne haldeydi. Oraları çukur haline getirenler kimlerdi. Kürt kardeşlerim adına ortada dolaşanlar değil miydi? Niçin kayyum atanıyor diyenlere sesleniyorum. Bunlar oralarda devletten aldıkları imkanları dağa gönderenlerdi. Biz de bu kayyumlarla beraber tüm bölgeyi, tepeden tırnağa; enerjisi, sağlığı, eğitimi, adalet, emniyetiyle... Buralardaki düzenlemeleri yaptık. Bambaşka bir Hakkari var, bambaşka bir Şırnak var, bambaşka bir Diyarbakır var.." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Niçin kayyum atanıyor diyenlere sesleniyorum VİDEO



