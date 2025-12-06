Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicolas Maduro ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Latin Amerika'da gerginliğin üst seviyede olduğu bir dönem...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

'DİYALOG' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Venezuela’daki süreci yakından takip ettiğini belirterek sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. Türkiye’nin bu yaklaşımı uluslararası platformlarda da dile getirdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Venezuela arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekerek, bölgede artan tansiyonun bir an önce düşmesi yönünde temennilerini iletti.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK ÜST SEVİYEDE

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını verdi.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü gönderdi, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söyledi.

MADURO'DAN "HAZIRIZ" MESAJI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden oldu, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunuldu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştı.

VENEZUELA, OLASI BİR SAVAŞTA KARŞI KOYABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre, Venezuela, ABD ile konvansiyonel bir çatışmada uzun süre dayanamaz ancak uzun süreli direniş ve gerilla taktikleriyle çatışmayı zorlaştırabilir.

IISS verilerine göre, Venezuela'nın askeri harcaması 2023’te 3,9 milyar dolara geriledi. Bu sayı, 2022’deki 4,6 milyar doların ve 2013’te kaydedilen 6,2 milyar dolarlık rekor seviyenin altında bulunuyor.

Uzmanlar, ABD teknolojisiyle Venezuela'nın hava savunma sistemlerinin kolayca etkisiz hale getirilebileceğini, bu nedenle ülkenin direnebilmesi için yeni nesil hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Ülkedeki tankların çoğunun hafif ve orta sınıf modellerden oluştuğuna ve bu tankların modern savaşlarda sınırlı etkiye sahip olacağına dikkati çeken bölgedeki askeri uzmanlar, Venezuela'nın zırhlı kapasitesinin bugünün muharebe koşulları açısından yetersiz olduğunu ifade ediyor.

Yıllardır ağır yaptırımlar nedeniyle bakım ve lojistik kapasitesi zayıflayan Venezuela, askeri açıdan büyük ölçüde Rusya ve İran’dan aldığı silahlara bağımlı durumda.

Hükümetin açıklamalarında, milis sayısının 8 milyona yakın olduğu belirtilse de analistler bu rakamı gerçekçi bulmuyor.

TRUMP İLE MADURO TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Devlet televizyonu VTV'de yayımlanan bir etkinlikte konuşan Maduro, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin "samimi" bir havada gerçekleştiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, şu ifadeleri kullandı:

Evet Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulundu.

GÖRÜŞME İÇİN TRUMP NE DEDİ?

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken, "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürüldü.

Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkandı.

Kaynaklar, Maduro'nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etti.

Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna ülkeden güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirdi.

VENEZUELA HAVA SAHASI SESSİZ

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullandı.,

Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, "Bu tutum, Latin Amerika bölgesine yönelik sömürgeci emelleri bulunan bir yaklaşımı yansıtmaktadır." dedi.

MADURO İÇİN 50 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Açıklamada, Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de Los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı aktarıldı.

ABD’nin Maduro’yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği vurgulanan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedildi.