Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER VE FİLİSTİN KONUSU

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını, Nijerya'nın da bu haklı davada Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını ifade etti.