Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki normalleşme sürecine verilen öneme vurgu yapıldı.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci devame diyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arayıp bayramını kutladı

Arama, Paşinyan tarafından Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı tebrik amacıyla gelirken Cumhurbaşkanı da Paşinyan'ın gelecek Vardavar Bayramı'nı tebrik etti.

Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

İkili ilişkiler ve normalleşme süreci

Açıklamada görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı normalleşme sürecinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.



Sınır kapıları üçüncü ülke vatandaşlarına açılıyor

İki ülke arasında devam eden ve sonuncusu 1 Temmuz'da Viyana'da yapılan heyetler arası görüşmeden Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmıştı.





Doğrudan hava kargo ticareti başlayacak

Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması ve görüşmelerin önkoşul olmaksızın devam etmesi kararlaştırılmıştı.