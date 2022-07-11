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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki normalleşme sürecine verilen öneme vurgu yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 15:47
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    Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci devame diyor...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Arayıp bayramını kutladı

    Arama, Paşinyan tarafından Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı tebrik amacıyla gelirken Cumhurbaşkanı da Paşinyan'ın gelecek Vardavar Bayramı'nı tebrik etti.

    Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

    İkili ilişkiler ve normalleşme süreci

    Açıklamada görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı normalleşme sürecinin ele alındığı belirtildi.

    Görüşmede iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

    Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü #1

    Sınır kapıları üçüncü ülke vatandaşlarına açılıyor

    İki ülke arasında devam eden ve sonuncusu 1 Temmuz'da Viyana'da yapılan heyetler arası görüşmeden Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü #2

    Doğrudan hava kargo ticareti başlayacak

    Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması ve görüşmelerin önkoşul olmaksızın devam etmesi kararlaştırılmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü #3


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