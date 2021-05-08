Koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya riayet edilerek bu salgının en kısa zamanda atlatılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüleceği günlerin yakın olduğuna inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Vahdettin Köşkü'nden 81 ildeki 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına katıldı.

Programda AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadelede izlenen yol haritasına değindi.

"NORMAL HAYATA DÖNÜLECEK GÜNLERE YAKIN OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla ilgili, "Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle her birinize Rabb'imden başarılı ve sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal hayatımıza döneceğimiz günler yakın VİDEO



KADİR GECESİNİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin aileleri ve arkadaşlarına selamlarını ileterek, "Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.

"TAKVİMİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor.

"DERDİMİZ BİR AN ÖNCE OKULLARIMIZA KAVUŞMAK"

Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz.

Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmak ve tekrar derslerimize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır." şeklinde konuştu.