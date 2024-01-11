Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Can Atalay kararı görüşülecek
17.00’da başlayan görüşmede Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay bu görüşmenin en önemli başlığı olarak belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Numan Kurtulmuş’un Atalay kararını görüşmesi beklentiler arasında.
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