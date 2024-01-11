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Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş'u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Beştepe’de bir araya geldi.