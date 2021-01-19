Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı

Dün hayatını kaybeden Sosyolog Nur Vergin'in cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

Dün hayatını kaybeden Sosyolog Nur Vergin'in cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

Cenaze töreninin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hocamızın bir özelliği vardı. Siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum. Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olamaz derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi.

Ve bir ifadesi daha vardı o da çok önemliydi. 'Laikim ama laikçi değilim.' derdi. Bunlar tabi büyük önem ifade eden cümlelerdi çünkü bunlar toplumun adeta kesiştiği noktalardı. Bu noktalarda Nur Vergin hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan bir hocamızdı.

Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. İnşallah mekanı cennet olsun. Şu anda bu cenaze törenine katılan siz değerli kardeşlerimden de Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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