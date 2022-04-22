Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan programı tüm hızıyla devam ediyor.

Erdoğan, bugün İstanbul'daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

"2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum"

İftar yemeği sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim okul hayatımız Türkiye'nin ekonomik, siyasi açıdan çalkantılı bir döneminde geçti. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık. Siz Teknofest kuşağınız. 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum.

"81 ilin 81'inde de üniversite var"

Ülkemizde üniversite kapılarında öyle bir yığılma vardı ki. On öğrenciden biri girebiliyordu. Şimdi öyle değil, onda on. Açıkta bırakmıyoruz kimesyi. Üniversite sayısı 207'ye çıkardık. 81 ilin 81'inde de üniversite var.

"Kredi burs ödemelerini ayın 25'inden itibaren yatırıyoruz"

Kredi- burs ödemeleri 1'i ile 10'u arasıydı. Bu aydan itibaren 25'inden itibaren yatırıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. "