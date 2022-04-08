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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşamki iftar durağı Beşiktaş'taki bir öğrenci evi oldu.