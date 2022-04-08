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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşamki iftar durağı Beşiktaş'taki bir öğrenci evi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 21:26
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 21:30
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    Ramazan ayının başlamasıyla iftar ziyaretlerine start veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı.

    Sohbet edildi, oruçlar açıldı

    Birlikte oruç açtığı öğrencilerle sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı #1

    Ortaya keyifli kareler çıktı

    Esprilerin havada uçuştuğu iftardan ortaya keyifli kareler çıktı.

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle iftarından kareler...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle iftar yaptı #4


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