Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğrencilerle yakından uzaktan alakası yok. 9 aday önüme geldi, bu 9 adaydan birinin atamasını yaptım” dedi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler soruldu.

Protestoların öğrencilerle yakından uzaktan alakası olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak mümkün değil.

Oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok. Bu işin başını siyasetin bir boyutu çekiyor, dün akşam dağdan beslenenlerin Kadıköy'de yaptığı çağrı ve gösteriler, bunun açık ve net göstergesidir.

Ana muhalefet partisinin başının üstlendiği görev ortadadır. Ortak hareket ettiği akademisyenler de maalesef işin içinde yer alıyor. Akademisyenler arasında bunu kabullenmeyenler de var." dedi.

“YÜREKLERİ YETSE CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR DİYECEKLER”

Televizyon programlarında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyenlere de tepki gösteren Erdoğan, "Bu ülke bir hukuk devletidir. YÖK'ün yetki alanı var, YÖK'ün yetki alanının olduğu yerde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri var. Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili bundan önce iki rektör atadım. YÖK teklifini yapmıştır, ben de onadım, bunları ben yaptım. Şimdi de 9 aday geldi, Melih Bey'in atamasını yaptım. Melih Bey kimdir, iki farklı üniversitede rektörlük yapan insan.

ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarılı bir arkadaş. Kendisini atamamızdan dolayı televizyon kanalları çıkmış 'istifa etsin'. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler. Osman Kavala denen kişinin karısı da bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır. Böyle nadide bir üniversitemizi, 'Alın istediğiniz gibi karıştırın' mı diyeceğiz?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrencilerle yakından uzaktan alakası yok VİDEO