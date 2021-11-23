Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere ilave haklar sağlayacak "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun çıkacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden 81 öğretmen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere müjdelerini sıraladı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırlıklarımızı tamamladık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlere ilave haklar sağlanacak VİDEO

3600 EK GÖSTERGE

"Meclis sürecinden sonra çıkacak olan kanun ile öğretmenlerimize mali ve sosyal haklar sağlıyoruz. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. "