Cumhurbaşkanı Erdoğan Önder Aksakal ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye, sandık başına gidiyor...

31 Mart'a az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlenmeye başladı.

Bir yandan ülke meselelerine yoğunlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan ise yerel seçim çalışmalarını yürütüyor.

Yerel seçim çalışmalarına Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerini sürdürüyor..

Önder Aksakal'ı kabul etti

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, yerel seçim çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.