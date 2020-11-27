Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki en büyük proje Kanal İstanbul'dur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ihale safhasına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an önlerindeki en önemli projenin Kanal İstanbul olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul'a yoğun bir talep olduğunu dile getiren Erdoğan, projenin mimari boyutunun hazır olduğunu açıkladı.

İstanbul'un Kanal İstanbul projesiyle uluslararası anlamda çok daha farklı bir güce ulaşacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

BENİM ÇILGIN PROJEM DEDİĞİM..

"Önümüzde en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel... Bunlar var.

YATIRIMLARDA DURMA YOK

Dikkat ederseniz, şu an itibarıyla bizim yatırımlarımızda durma söz konusu değil. Yatırımlarımız altyapı - üstyapı olarak devam ediyor.

Bunların içerisinde dikkate değer 1 numaralı proje Kanal İstanbul projesidir.





SIRA İHALEYE GELDİ..

Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla biz şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı birleştirerek bu işi beraber yürüteceksiniz dedim.

Kanal İstanbul projesiyle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır. " dedi.

Erdoğan: Önümüzdeki en büyük proje Kanal İstanbul'dur VİDEO