Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki terör yuvalarına yönelik hazırlandığı operasyon için kararlılığının altını bir kez daha çizerek "Sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağız" dedi.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Gündemin ana başlıklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı beklenen Suriye operasyonu hakkında da konuştu.

Erdoğan, bu konuda kimseden izin alınmayacağı gibi kimseye de hesap verilmeyeceğini, Türkiye'nin kendi ihtiyaç ve gerekliliklerini kendisinin yerine getirebilecek güçte olduğunu söyledi.

"Kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugünkü Kabine Toplantımızda güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir.

"Kimseye de hesap vermeyiz"



Binlerce kilometre öteden gelip terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak gerekir. Biz kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etme durumunda değiliz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyon için kimseye hesap vermeyiz VİDEO

"Artık içi ve altı boş tehditlere kimsenin gücü yetmeyecek"

Küresel güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek hadiseler yaşadığımız dönemde Türkiye maruz kaldığı sayısız haksızlığa ve ambargoya rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmiştir. Artık içi ve altı boş tehditlere kimsenin gücü yetmeyecektir.

Türkiye düşmanı lobilerin zorlamasıyla, siyasi söylem düzeyinde eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanların da bu gerçekle yaşamaya alıştıklarını görüyoruz.

"Harekat bölgelerindeki hiçbir kardeşimizin endişesi olmasın"



Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı, temel ilkelerden ödün vermeden dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bölgesel, siyasi, insani krizlerdeki farklı yaklaşımlarımız sebebiyle ilişki seviyesini düşürdüğümüz kimi ülkelerle selamı sabahı ilanihaye kesmedik.

Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücü aynı zamanda umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin teminatıdır. Sınır ötesi harekatlar yürüttüğümüz yerlerde hiçbir kardeşimizin endişesi olmasın.

Kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine göre ayrımcılık yapmayız. Attığımız her adım hepimiz için daha güzel geleceğin inşa etme amacını taşımaktadır. Hiçbir yere öldürmek, yıkmak, yok etmek için gitmedik, gitmeyiz.





"Türkiye'nin tarihinde sömürge, vahşet, bencillik yoktur"



Yaşatmak, ihya ve inşa etmek için varız. Hiç kimse Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından rahatsız olmasın. Hiç kimse Türkiye'nin dostluk ve işbirliği merkezli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın. Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın, bu ülkenin tarihinde sömürge, vahşet, bencillik yoktur.

Bu ülkenin tarihinde sadece adalet, şefkat, merhamet, birlikte yaşama tecrübesi vardır. Sivil veya asker verdiğimiz her şehidin şanlı hatırası bu kutlu mücadelede yolumuzu aydınlatan ışık olarak ebediyyen kalbimizde yanacaktır.

Bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi artık dolmuştur. Çok güvendikleri ülkelerde hayatlarını pazara çıkaran terör baronları da kurtaramayacaktır."

