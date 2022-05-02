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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlardaki komutanlarla bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli komutanların bayramını kutladı.
    • 02.05.2022 - 09:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlardaki komutanlarla bayramlaştı

    Türkiye Ramazan Bayramını coşku ile kucaklarken bir yandan da hem sınırlar içinde hem de dışarıda kahraman Mehmetçik zorlu bir mücadeleye devam ediyor.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu operasyonlarda görev alan birlik komıtanları ile bayramlaştı.

    AA'nın haberine göre Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüştü.

    Tüm personelin bayramını kutladı

    Görüşmesi sırasında yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı.

    "Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir"

    Telefonda dahi olsa Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlardaki komutanlarla bayramlaştı #1

    "Ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır"

    Sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kilit Operasyonu’na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bayramınız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah art ardına kesilmeden devam etsin." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlardaki komutanlarla bayramlaştı #2


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