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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da açılan 6'lı masa pankartına dikkat çekti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da açılan 6'lı masa pankartına dikkat çekti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da tören alanında açılan "Fındık dalda bekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy tekleme" pankartına "Çok beğendim" yorumunda bulundu.
    • 30.07.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 18:19
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    Ordu'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

    Yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında açılan bir pankarta dikkat çekti.

    "6'lı masa Ordu'dan oy bekleme" pankartı

    "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme" pankartını okuyan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Demin karşımda pankart gördüm. Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme. Maşallah, benim Ordu'lum böyle işte. Haddini bildirir. Çok beğendim."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da açılan 6'lı masa pankartına dikkat çekti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu da açılan 6 lı masa pankartına dikkat çekti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu da açılan 6 lı masa pankartına dikkat çekti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu da açılan 6 lı masa pankartına dikkat çekti #3


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