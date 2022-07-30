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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da konuşuyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Ordu'ya geldi. Vatandaşlara hitabet eden Erdoğan, milyonların beklediği fındık fiyatlarını da açıklayacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 18:00
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da konuşuyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu programı kapsamında toplu açılış törenine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu,  Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek.

    Fındık üreticilerin gözü bu konuşmada

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda milyonların merakla beklediği fındık fiyatlarını da açıklaması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    "Ordu'yla beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde oldukça dünyaya sığmayız.

    Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi 2053 vizyonuna da sizlerle birlikte hazırlayacağız.

    Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz"

    AYRINTILAR GELİYOR...




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