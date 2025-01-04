Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılımının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e vatandaşlarla bir araya geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

"FERDİ TAYFUR'UN PARÇASINI GASSAL'DA DİNLEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay bahçesinde vatandaşlarla sohbeti esnasında, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçasının çalınmasının hatırlatılması üzerine, "Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim." ifadesini kullandı.

"ÇAYA GİDELİM BAŞKANIM"

Bir gencin, "1996 doğumluyum, siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, babam sizi çok sevdiği için adımı Tayyip koymuş, aynı zamanda gençlik kolları başkan yardımcısıyım" sözleri üzerine Erdoğan, "Senin adın Tayyip mi? Gençler başımıza iş aldık." şeklinde espriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gencin, "Çaya gidelim Başkanım" daveti üzerine, "Rize'ye kim gidecek?" yanıtını verdi.