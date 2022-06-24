Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yakanlara caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini belirterek, "Ucu nereye dayanıyor idama mı? İdam olmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Gelişmeler hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yangını çıkaran şahsın tutuklandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını çıkaranlara verilen cezaların en uç noktada olması gerektiğini, gerekirse bu cezanın idam olabileceğini ifade etti.

"Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber yanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Sadece orman mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber yanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum VİDEO

"Üzerinde etraflıca durmalıyız"

Adam afedersiniz içmiş, geliyor bilmem neye kızdım onun içi burayı yaktım. Ne demek bu? Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı, bunu üzerinde etraflıca durmalıyız."