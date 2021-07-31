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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirterek, "Ormanlarımızı yakanların ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur." dedi.
- AA
- 31.07.2021 - 20:49
- Güncelleme : 31.07.2021 - 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirterek, "Ormanlarımızı yakanların ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur." dedi.
Ayrıntılar gelecek...