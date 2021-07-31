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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirterek, "Ormanlarımızı yakanların ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur." dedi.
    • AA
    • 31.07.2021 - 20:49
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 20:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirterek, "Ormanlarımızı yakanların ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

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