Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuştu

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Yoğun diplomasi trafiği süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi.

Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Bin Tarık, ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"UMMAN İLE İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaret Umman'dan ülkemize yapılan devlet başkanlığı makamında ilk ziyarettir, büyük önem taşıyor.



Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından güçlü dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere barışın tesisi olmak üzere verdiği çabalar takdir edilmelidir.

"2025 YILINDAN İTİBAREN UMMAN'DAN SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TEDARİK ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Bugünkü görüşmelerimizde atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak istiyoruz. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı.



Ekonomik ilişkilerimizi ilk etapta 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Umman heyetinin Türk iş dünyasının yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını ümit ediyorum.



2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarik etmeyi planlıyoruz. Umman'ın savunma sanayiinde Türk ürünlerini tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz.

"İSLAM DÜNYASININ DAHA SOMUT VE İŞ BİRLİĞİ YAPMASINA VURGU YAPTIK"