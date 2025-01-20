Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Başbakan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

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Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Slovak Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Karşılama töreni sonrası ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmeler sonrası iki isim ortak basın toplantısında konuştu. Açıklamalarda iki ülke arasındaki işbirlikleri ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TİCARET HACMİMİZ SON 4-5 YILDA 3 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ YAKALADI"

Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarttık. Bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında askeri, savunma sanayi ve kültür gibi muhtelif alanlarda işbirliğini öngören belgeler de imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut işbirliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Değerli basın mensupları, Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı.



Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor. Bu sene ilk toplantısına ev sahipliği yapacağımız ekonomi ve ticaret ortak komitemizin çalışmaları bu hedefe ulaşmamıza katkıda bulunacaktır.

"SURİYE'DE ATILACAK ADIMLAR HAKKINDA DA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Bildiğiniz üzere savunma sanayi alanında son 20 yılda büyük ilerlemeler kaydettik. NATO müttefiki iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayi iş birliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı. Değerli dostumla bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini arttırarak şürüdüreceğine yürekten inanıyorum. Tabi artık tüm Avrupa'yı etkileyen Ukrayna'daki savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Biliyorsunuz Slovakya'nın gerek Rusya gerek Ukrayna ile temasları var.



Ayrıca Suriye'de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Slovakya'nın gerek ikili düzeyde gerek Avrupa Birliği nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkanına değindik.

"BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA DEK SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"