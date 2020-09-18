Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis bakımı bitince Akdeniz'e dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'in bakım çalışmalarının ardından Doğu Akdeniz'deki görevine döneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de görev yapan Oruç Reis'e dair bilgi verdi.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME YAPMA KONUSUNDA SIKINTI YOK

Erdoğan, "Birçok devlet başkanı veya başbakanlar yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Komisyon Başkanı Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, Sayın Conte ile görüşmeler yaptık. Başka bir yaklaşım var. Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme süreci olabilir mi? Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda sıkıntı yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur. Meis'te yaptıklarını dayatma olarak yaparlarsa bunun anlamı yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'la görüşme açıklaması VİDEO

BAKIM ÇALIŞMASI BİTTİKTEN SONRA ORUÇ REİS GÖREVİNE DÖNECEK

Oruç Reis'i limana çektiysek bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevine dönecektir. Diplomasiye imkan verelim. Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu karşılasın bir adım atalım diye yaptık. Görüşürüz, kaçamak yapma gibi bir durum yok. Yunanistan Cumhurbaşkanı adayı gelip gövde gösterisi yapacaksa, biz daha büyüğünü yaparız." dedi.