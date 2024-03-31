Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki oy kullanacağı okula gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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ensonhaber.com

Türkiye bir seçim heyecanını daha yaşıyor.

Adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimlerde gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Seçim dönemi boyunca şehir şehir gezerek vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3308" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi.

Sıranın kendisine gelmesini bekledi

Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

"Arka arkaya 2 seçim milletimizi de bizleri de yordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa bir süre önce milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini icra ettik. Şimdi de yerel seçimleri icra ettik. Arka arkaya 2 seçim milletimizi de bizleri de yordu. Çok uzun bir kampanya geçirdik. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili bir taraftan yerel yönetim seçimlerinin ülkemiz için yeni bir yüzyılın başlangıcı olmasını diliyorum. Milletimize gösterdiği tevazu için de teşekkür ediyorum" dedi.