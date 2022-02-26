Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.

Ayrıntılar gelecek...