Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
543.032
-0.60%
BTXN Coin
39.82
1.09%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.

    Ayrıntılar gelecek...


    İlginizi Çekebilir

    'Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız'
    Gündem

    'Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız'

    Pınar Altuğ, utandı
    Magazin

    Pınar Altuğ, utandı

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Görüş Bildir